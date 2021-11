Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

La produzione della serie TV The Last of Us continua con il lavoro sul set in Canada. Nelle ultime settimana sono giunti aggiornamenti grazie a foto scattate ai protagonisti e all'ambientazione.

Lo show di HBO, ispirato al videogame, oltre a comprendere i noti protagonisti, avrà anche dei personaggi inediti rispetto al prodotto per PlayStation, come nel caso di Kim Tembo, interpretata da Natasha Mumba. Recentemente l’attrice africana, che ha fatto parte del cast della serie TV Y: The Last Man, ha aggiornato il proprio profilo Instagram, condividendo il nome del personaggio inedito nella saga videoludica che apparirà per la prima volta nello show.

Natasha Mumba is Kim Tembo in HBO's #TheLastofUs. pic.twitter.com/Mft9cCOtFZ — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) November 2, 2021

La narrazione dovrebbe intrecciarsi con gli eventi del primo videogioco e sfruttare alcuni contenuti tratti da The Last Of Us Part II, uscito a giugno 2020. Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann, autore e creative director del videogame, hanno scritto la sceneggiatura.

HBO non ha ancora rivelato quando The Last of Us debutterà effettivamente. Attualmente, lo show è ancora in fase di riprese, il che significa che probabilmente sarà rilasciato nel 2022.

Fonte: Comic Book