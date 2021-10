Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Le riprese della serie TV The Last of Us sono attualmente in corso e arrivano altre foto dal set pubblicate sull'account ufficiale dello show.

🔥 Pedro Pascal (Joel), Anna Torv (Tess) and Bella Ramsey (Ellie) filming #TheLastofUs yesterday.



Thanks! @mcyc504 pic.twitter.com/oOaaR6n4C7 — The Last of Us on HBO - Status (@HBOsTheLastofUs) October 27, 2021

Le nuove immagini ritraggono i protagonisti in azione e rivelano le colonie fungine del cordyceps, il fungo parassita responsabile della trasformazione in zombie killer nell'omonimo videogioco. Si possono scorgere i personaggi della serie TV: Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey) e Tess (Anna Torv).

Lo show che sta nascendo potrebbe diventare un evento senza precedenti visto l'incredibile budget a disposizione e il team. Infatti come showrunner è stato ingaggiato Craig Mazin, che ha creato l'acclamata serie TV Chernobyl e che sarà affiancato da Neil Druckmann, creatore del videogioco per Naughty Dog.

Lo show racconta di un mondo post-apocalittico, 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta. La narrazione si focalizza su Joel, un sopravvissuto, assunto per far uscire di nascosto la quattordicenne Ellie da una zona di quarantena oppressiva. Quello che inizia come un piccolo lavoro si trasforma in un viaggio brutale e straziante, mentre i due attraversano gli Stati Uniti e dipendono l'uno dall'altro per continuare a vivere.

The Last of Us sarà composta da dieci episodi e sarà rilasciata da HBO.

