Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Poco averne condiviso una breve anteprima, i creatori di The Last of Us Craig Mazin e Neil Druckmann hanno stuzzicato i fan: è in arrivo il primo full trailer della serie TV?

The Last of Us si svolge venti anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un virus mortale. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto incallito, viene assunto per portare Ellie (Bella Ramsey), una giovane di 14 anni, fuori da un'opprimente zona di quarantena alla Fireflies, un'organizzazione alla ricerca di cure. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per la sopravvivenza. La serie TV di HBO avrà una grande differenza rispetto al videogioco.

Il resto del cast principale è formato da Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry) e Anna Torv (Tess).

Per quanto riguarda la finestra di rilascio, il capo di HBO Casey Bloss ha affermato: "Posso solo dire che l'uscita è vicina: inizio 2023".