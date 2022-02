Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Una delle serie in arrivo di più alto profilo della HBO è The Last of Us, basata sull'omonimo popolare videogioco del 2013. La rete deve ancora fissare una data per la premiere che vedrà come protagonisti Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Le aspettative dei fan però stavolta sono state deluse in quanto lo show, che inizialmente si prevedeva potesse uscire nel 2022, uscirà invece nel 2023.

A confermarlo le parole del Chief Content Officer di HBO Casey Bloys:

“Non andrà in onda nel 2022, stanno ancora girando in Canada. Immagino che lo vedrai nel '23. Ho visto alcuni episodi e sono molto eccitato. Craig ha fatto Chernobyl per noi, è uno scrittore e regista fantastico. Quello che ho visto sembra incredibile, quindi sono entusiasta per questo, ma purtroppo non arriverà nel '22".

Basato sul pluripremiato videogioco della Naughty Dog, The Last of Us si svolge 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un virus mortale. Joel (Pascal), un sopravvissuto, viene assunto per portare Ellie (Ramsey), una ragazza di 14 anni, fuori da un'opprimente zona di quarantena alla Fireflies, un'organizzazione alla ricerca di cure. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per la sopravvivenza.

Fonte: Deadline