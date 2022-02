Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 3 ore fa

L'imminente serie TV The Last of Us della HBO apporterà un cambiamento piuttosto importante rispetto al prodotto originale. Da quando è iniziato, coloro che sono associati al progetto hanno chiarito che lo show televisivo non sarebbe stato una copia esatta del videogioco. E mentre quello che abbiamo sentito finora fa sembrare che HBO si aggrapperà ancora molto alla trama principale del gioco, alcuni aspetti saranno diversi.

Sulla base delle nuove foto emerse di recente dal set, sembra che i responsabili dello show televisivo abbiano deciso di cambiare la sequenza temporale in cui si svolge questa storia. Nel videogioco, l'Outbreak Day - ovvero il giorno in cui il virus Cordyceps inizia a diffondersi per la prima volta - si svolge nel 2013. Basandosi sulle nuove foto, la serie TV di The Last of Us vedrà invece l'Outbreak Day che si svolgerà nel 2003. Il motivo di questa alterazione non è molto chiaro, né ha molta importanza nel grande schema delle cose. Tuttavia, di conseguenza, alcuni aspetti potrebbero essere molto diversi.

The movie posters and set pieces on the show confirm this.



(Credit: u/hagilles) pic.twitter.com/LnKUMw5VNW — NaughtyDogInfo | News (@NaughtyDogInfo) February 2, 2022

Una notevole differenza rispetto alla serie di videogiochi è che potrebbe significare che le cose del mondo reale che sono state trovate nei giochi potrebbero non apparire più nello spettacolo. Ad esempio, in The Last of Us Part II (il secondo capitolo videoludico), Joel canta una canzone dei Pearl Jam intitolata Future Days, che finisce per servire come una sorta di ritornello durante il gioco. Tuttavia, Future Days è uscita proprio nel 2013, il che significa che la canzone non esisterebbe nemmeno nel mondo televisivo di The Last of Us. Ancora una volta, questo non è un grosso problema nel grande schema delle cose, ma le differenze nella sequenza temporale potrebbero portare ad alcune notevoli alterazioni della storia in tal senso.

Per ora, la domanda più grande che i fan continuano a farsi riguarda la sua data di debutto. Purtroppo, HBO e PlayStation Studios non hanno ancora fatto annunci a riguardo, anche perché sono ancora in fase di riprese. È molto probabile che durante quest'anno possano uscire teaser trailer e nuove informazioni.

Fonte: Comic Book