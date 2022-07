Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Una delle serie TV più attese, da parte dei fan dei videogiochi, è sicuramente The Last of Us, adattamento del capolavoro di Naughty Dog.

Circa un mese fa, è stato annunciato il termine delle riprese dello show statunitense post-apocalittico, che sarebbe dovuto essere rilasciato nel 2022, ma l'anno di uscita è stato posticipato al 2023.

In una recente intervista, il capo di HBO Casey Bloss, ha parlato della maggior parte delle serie TV attualmente in programmazione, rispondendo anche ad una domanda specifica sulla data di uscita del progetto basato sul videogioco del 2013:

"Posso solo dire che l'uscita è vicina, ad inizio 2023".

A questo punto, è plausibile aspettarsi un trailer ufficiale nei prossimi mesi.

The Last of Us si svolge venti anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un virus mortale. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto incallito, viene assunto per portare Ellie (Bella Ramsey), una giovane di 14 anni, fuori da un'opprimente zona di quarantena alla Fireflies, un'organizzazione alla ricerca di cure. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per la sopravvivenza. La serie TV di HBO, avrà una grande differenza rispetto al videogioco.

Il resto del cast principale è formato da: Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry) e Anna Torv (Tess).

Fonte: Comic Book