Scritto da: Alessandra Motisi

La produzione dell'attesissimo adattamento The Last of Us è terminata: a darne la conferma è il produttore esecutivo Craig Mazin, che sui suoi canali social ha informato i fan dello stato dei lavori scrivendo scrivendo semplicemente "Abbiamo finito!!!!!!!". Al post non sono mancate le risposte del cast, con Bella Ramsey - che interpreta Ellie - che ha twittato una gif del gioco originale.

Basato sul pluripremiato videogioco della Naughty Dog, The Last of Us si svolge 20 anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da un virus mortale. Joel (Pedro Pascal), un sopravvissuto, viene assunto per portare Ellie (Ramsey), una ragazza di 14 anni, fuori da un'opprimente zona di quarantena alla Fireflies, un'organizzazione alla ricerca di cure. Quello che inizia come un piccolo lavoro diventa presto un viaggio brutale e straziante, poiché entrambi devono attraversare gli Stati Uniti e dipendere l'uno dall'altro per la sopravvivenza.

The Last of Us, che inizialmente si prevedeva potesse uscire nel 2022, sarà rilasciato invece nel 2023.

