The Last of Us: Foto dal Set mostrano Bella Ramsey come Ellie

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Recentemente sono state svelate molte immagini dal set della serie TV The Last of Us, adattamento del famoso videogioco. La prima è stata quella che ritrae i due protagonisti Joel (Pedro Pascal) e Ellie (Bella Ramsey) che indossano i costumi iconici.

Altro materiale fotografico è stato condiviso da HBO riguardo i due protagonisti. Inoltre l'ambientazione della serie TV sembra essere molto vicina al set del videogioco.

Gli abitanti di Edmonton, in Canada, continuano a scattare foto e qualcuno è riuscito a registrare un video in cui si vedono per la prima volta i protagonisti Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) e Anna Torv (Tess). La clip mostra i tre attori mentre percorrono una strada distrutta, probabilmente poco dopo aver accettato l'incarico. Curiosamente Pedro Pascal imbraccia un fucile d'assalto, un'arma che nel videogioco viene ottenuta solo nelle fasi finali. Si tratta di una variazione interessante, visto che nel gioco di Naughty Dog è proprio la carenza di armi a spingere Joel e Tess a stringere un accordo con le Luci.

Front-facing look at Pedro Pascal, Bella Ramsey and Anna Torv. #TheLastofUs



📸 Keira Nystrom | Instagram pic.twitter.com/e1ZAD2eDIq — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 14, 2021

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) and Anna Torv (Tess) on the set of #TheLastofUs yesterday. pic.twitter.com/WMr6c1Ieap — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 14, 2021

Le foto mostrano anche il costume intero di Pedro Pascal, come si è già visto molto in linea con il videogioco. I primi scatti dal set, quindi, possono lasciare più tranquilli i fan.

Pedro Pascal (Joel) on the set of #TheLastofUs.



[via: @RKM17] pic.twitter.com/FAegQMkzHg — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 14, 2021

Le riprese ad Edmonton sarebbero concluse, ma non è chiaro quale sarà la prossima destinazione per continuare il lavoro sul set già da questo weekend.

Per ulteriori dettagli vi invitiamo a rimanere collegati e a leggere la sezione delle notizie di The Last of Us!

Fonte: Comic Book