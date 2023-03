Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

HBO si sta preparando a rilasciare gli ultimi due episodi di The Last of Us, concludendo quella che è già stata una stagione di successo. La serie TV ha ottenuto numeri e consensi non indifferenti, regalando alla rete la seconda miglior premiere degli ultimi dieci anni.

Bella Ramsey, volto di Ellie, ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha anticipato quanto siano state estenuanti le riprese del penultimo episodio e quanto il finale possa essere controverso:

"È stato estenuante, ma sono stati i miei giorni preferiti sul set. Sembra una cosa da masochisti, ma sono le scene più tristi quelle che amo di più, in un certo senso. Per quanto riguarda il finale di stagione, dividerà le persone in modo importante".

Insieme a Pedro Pascal (Joel) e Ramsey (Ellie), il cast dello spettacolo ha visto Gabriel Luna nei panni di Tommy, Anna Torv come Tess, Nico Parker nel ruolo di Sarah, Murray Bartlett come Frank, Nick Offerman nei panni di Bill, Melanie Lynskey interpreta Kathleen, Storm Reid nel ruolo di Riley, Merle Dandridge come Marlene, Jeffrey Pierce come Perry, Lamar Johnson nelle vesti di Henry, Keivonn Woodard nel ruolo di Sam, Graham Greene nei panni di Marlon ed Elaine Miles come Florence.

I primi sette episodi di The Last of Us sono disponibili in streaming su NOW, mentre l'ottavo - di cui è stata rilasciata un'anteprima - debutterà il 6 marzo.

Fonte: Comic Book