Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Come ogni settimana, anche il settimo episodio di The Last of Us ha lasciato i fan sconvolti. Ma se pensavamo che con Left Behind avremmo smesso di versare lacrime, ci sbagliamo di grosso.

La conferma è nell'anteprima del prossimo - nonché penultimo - episodio della serie TV, intitolato When We Are in Need, in cui Joel (Pedro Pascal) sembra essere tornato in piena salute (o, per lo meno, in grado di camminare).

L'ottavo e penultimo episodio di The Last of Us debutterà su NOW il 6 marzo.