The Last of Us 2: la nuova Stagione sarà girata a Vancouver

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

I fan di The Last of Us desiderosi di notizie sulla seconda stagione, ora sapranno dove verrà girata: secondo un nuovo rapporto, le riprese del prossimo lotto di episodi inizieranno a Vancouver - anche se non è stato ancora annunciato quando, esattamente, inizieranno i lavori.

Anche la prima stagione della serie TV è stata girata in Canada, ma a Calgary, nell'Alberta.

Per quanto riguarda la data di inizio delle riprese, HBO non ha ancora fatto nessun annuncio, ma Pedro Pascal ha indicato che potrebbero iniziare nel 2023.

Riguardo ai piani per il futuro, sappiamo già che The Last of Us: Parte II avrà bisogno più stagioni per essere raccontato. Neil Druckmann, creatore dei giochi e sceneggiatore dello spettacolo, lo ha infatti recentemente confermato.

Coloro che hanno esplorato il gioco sapranno già quali eventi strazianti attendono gli spettatori durante tutte le stagioni dell'adattamento, anche se abbiamo visto i creatori della serie TV prendersi delle libertà; quindi dovremmo aspettarci lo stesso della seconda stagione.

Fonte: Comic Book