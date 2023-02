Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Solo poche settimane fa, la HBO ha confermato che l'enorme successo riscosso da The Last of Us ha portato al suo inevitabile rinnovo. E mentre lo showrunner Craig Mazin e il produttore esecutivo Neil Druckmann non hanno ancora rivelato molto sul futuro della serie, il sesto episodio ha svelato alcuni nuovi luoghi degni di nota (e potenzialmente personaggi) che potrebbero tornare in futuro.

Kin ci porta infatti nella città di Jackson, nel Wyoming. È qui che gli spettatori rivedono il fratello di Joel, Tommy, conoscono sua moglie Maria e alcuni altri personaggi. Jackson finisce per essere un luogo chiave nel mondo di The Last of Us, e in seguito diventa la casa di Joel ed Ellie. È qui che il duo protagonista vive per diversi anni prima che inizino gli eventi di The Last of Us - Parte 2.

In senso generale, dare semplicemente un'occhiata a Jackson in questo modo in The Last of Us della HBO è una rivelazione piuttosto importante, dato che la città non è stata davvero mostrata nel gioco originale. Oltre a vedere la città, The Last of Us sembra accennare anche ad alcuni personaggi importanti che dovrebbero apparire nella seconda stagione. Anche se non è stato spiegato esplicitamente, una ragazza dell'età di Ellie viene mostrata brevemente nell'episodio 6, e sembra avere un interesse per lei. Anche se non apprendiamo il nome di questa ragazza, c'è la possibilità che possa essere Dina, che sappiamo diventare la partner di Ellie in The Last of Us - Parte 2.

Per quanto riguarda il debutto e la trama della prossima stagione, non c'è ancora quasi nulla di certo - a parte il fatto che cercherà di adattare The Last of Us - Parte 2. A tal proposito, Craig Mazin ha dichiarato che per adattare completamente la Parte 2 potrebbero essere necessarie ulteriori stagioni della serie TV. Quella trama, però, si svolge diversi anni nel futuro, e non è noto se ci sarà una lunga pausa tra le stagioni in modo che gli attori possano invecchiare un po'.

Nel frattempo, il settimo episodio di The Last of Us - di cui è stato rilasciato il trailer - sarà disponibile in streaming su NOW il 21 febbraio.

