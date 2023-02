Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il settimo episodio di The Last of Us è qualcosa da non perdere, dato che svelerà finalmente il passato di Ellie.

Left Behind - questo il titolo della prossima puntata - è basato sul DLC dell'omonimo videogioco, e racconterà quindi la storia della vita di Ellie prima del suo viaggio con Joel, quando era ancora alla scuola militare per orfani della FEDRA e quando la sua amica Riley è stata infettata.

Nel trailer a Ellie viene promesso di diventare un ufficiale FEDRA se segue le regole e smette di mettersi nei guai. Si è quindi riunita con Riley, che è riuscita a scappare dalla FEDRA e a unirsi alle Luci. Entrambe entrano nel centro commerciale abbandonato che si presume sia il luogo in cui Ellie è stata morsa dagli infetti, come spiegato nell'episodio due a Tess e Joel a Boston.

Nel DLC originale, The Last of Us: Left Behind si svolge tre settimane prima degli eventi della storia principale. E grazie a quanto detto nel primo episodio, sembra che non ci saranno cambiamenti nel divario temporale tra il passato di Ellie e la storia principale della serie TV. Una volta rilasciato questo episodio, gli spettatori potranno finalmente scoprire cosa è successo ai genitori naturali di Ellie e com'era la sua vita prima delle sue avventure con Joel.

L'episodio sette di The Last of Us verrà rilasciato su NOW il 21 febbraio.

Fonte: We Got This Covered