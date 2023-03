Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 minuti fa

Craig Mazin, showrunner di The Last of Us della HBO, ha anticipato che la seconda stagione sarà piuttosto diversa rispetto ad alcune parti di The Last of Us: Parte II.

In precedenza Mazin aveva confermato che il prossimo capitolo avrebbe cercato di adattare interamente il sequel del 2020, ma ora le cose sembrerebbero cambiate: mentre i tratti narrativi generali deriveranno ancora dalla Parte II, Mazin ha di recente indicato che lui e il collega produttore Neil Druckmann potrebbero già pianificare di attuare delle modifiche rispetto a ciò che i fan potrebbero aspettarsi.

Durante un recente evento stampa, Mazin ha parlato di ciò che attualmente in programma per i nuovi episodi della serie TV. In generale, lo showrunner ha nuovamente chiarito che The Last of Us: Parte II servirà come modello per la trama, ma ha anche sottolineato che i fan non sanno ancora cosa potrebbe avere in serbo la nuova stagione:

"Sarà diversa, nello stesso modo in cui questa stagione è stata diversa. A volte sarà radicalmente diversa, a volte lo sarà a malapena. Ma sarà diversa, sarà qualcosa di unico. Non sarà esattamente come il gioco. Sarà lo spettacolo che io e Neil vogliamo realizzare".

Sulla base di ciò che la star Pedro Pascal ha recentemente anticipato, le riprese della seconda stagione potrebbero potenzialmente iniziare prima della fine del 2023. Se ciò accadrà davvero, l'uscita dei nuovi episodi potrebbe avvenire nel 2024 o all'inizio del 2025.

Fonte: Comic Book