The CW ordina un nuovo Spin-off di Nancy Drew su Tom Swift

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La rete americana The CW ottiene un nuovo spin-off di una serie TV di successo. L'ordine ufficiale è per lo show Tom Swift, che nasce da una costola di Nancy Drew ed era uno degli ultimi progetti rimasti in corsa dopo l’ordine di Naomi, lo spinoff di All American e Le Superchicche.

Al centro del racconto c'è l'inventore miliardario, protagonista degli omonimi romanzi pubblicati dalla casa editrice Stratemeyer Syndicate, la stessa di Nancy Drew. Come interprete di Tom si vedrà l'attore Tian Richards, diverso dal personaggio del libro, che si troverà in mezzo a una cospirazione fantascientifica e a strani fenomeni inspiegabili, dopo la misteriosa scomparsa di suo padre. Tom quindi inizierà un viaggio per scoprire tutta la verità lasciandosi alle spalle i comfort della sua vita agiata, cercando anche di evitare gli attacchi di un'organizzazione che cerca di fermarlo a ogni costo.

Il personaggio Tom Swift, è apparso in un episodio di Nancy Drew intitolato The Celestial Visitor.

Creata da Josh Schwartz e Stephanie Savage, prodotta da Fake Empire e CBS Studios, la serie TV potrà contare sullo stesso team creativo e di produzione di Nancy Drew, le co-creatrici Melinda Hsu e Noga Landay, rispettivamente showrunner e co-creatrice della serie madre, insieme a Cameron Johnson (Empire).

Tom Swift, inoltre, segna la quinta serie TV di Fake Empire in produzione, unendosi a Nancy Drew, Dynasty, Gossip Girl e City on Fire, recentemente annunciato per Apple TV +.

Fonte: Deadline