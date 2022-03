Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

The CW ha recentemente annunciato la data di debutto della serie TV spin-off Nancy Drew: il nuovo spettacolo arriverà sulla rete il 31 maggio, subito dopo l'episodio di Superman & Lois.

La serie segue le avventure del suo personaggio principale (Tian Richards), un inventore eccezionalmente brillante con risorse illimitate e ricchezza inimmaginabile che viene catapultato in un mondo di cospirazioni fantascientifiche e fenomeni inspiegabili dopo la scioccante scomparsa di suo padre. Tom si mette in viaggio alla ricerca della verità, lasciandosi alle spalle le comodità del suo solito stile di vita ricco mentre combatte per stare un passo avanti a un'organizzazione determinata a fermarlo.

Ashleigh Murray interpreterà Zenzi, la migliore amica di Tom, il cui candore sfacciato e schietto lo tiene con i piedi per terra mentre lei crea un percorso per sé stessa come visionaria degli affari.

Nel frattempo, a casa, la relazione di Tom con sua madre Lorraine (April Parker Jones) diventa conflittuale quando lei lo spinge a prendere il posto di suo padre nella società d'élite.

Fonte: Deadline