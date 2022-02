Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Il cast di Tom Swift, la serie TV ordinata ufficialmente lo scorso anno dalla rete televisiva The CW, si arricchisce di un nuovo membro: è stato infatti annunciato che Ashleigh Murray prenderà parte a questo nuovo progetto, spin-off di Nancy Drew.

L’attrice, conosciuta al pubblico per il ruolo della frizzante cantante Josie McCoy in Riverdale e in Katy Keene, presterà il volto a Zenzi Fullington, che è stata descritta come una ragazza efficiente ed effervescente, che non si fa prendere in giro da nessuno.

Migliore amica del protagonista sin dall’infanzia, tanto da considerarlo come un parte della famiglia, è una delle poche persone a poter competere con lui.

Lo show, ideato da Melinda Hsu Taylor, Noga Landau e Cameron Johnson, seguirà le vicende di Tom, un investitore miliardario gay, che, a seguito della sconvolgente morte del padre, si ritrova al centro di una cospirazione dai risvolti fantascientifici.

Deciso a scoprire la verità, il giovane si lascerà alle spalle gli agi e i confort della sua vita, arrivando ad affrontare una misteriosa organizzazione, pronta a tutto pur di fermarlo.

In veste di produttori esecutivi, oltre a tre co-creatori, sono stati coinvolti anche Josh Schwartz (The O.C.), Stephanie Savage (Gossip Girl) e Lis Rowinski.

Fonte: Variety