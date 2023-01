Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

The CW si sta preparando a calare il sipario su diverse serie TV che ci hanno accompagnati per diversi anni. Una di queste è Nancy Drew, che terminerà con la quarta stagione.

Mentre i fan aspettano con impazienza di vedere cosa riserva il futuro per lo spettacolo, la rete ha fornito un aggiornamento piuttosto importante: la premiere della quarta stagione di Nancy Drew andrà in onda mercoledì 31 maggio, seguita da un episodio di Riverdale (di cui è stata svelata la data di uscita dell'ultimo lotto di episodi).

Dopo la conferma che la quarta stagione di Nancy Drew sarebbe stata l'ultima, gli showrunner Noga Landau e Melinda Hsu Taylor hanno dichiarato:

"Siamo così onorati e orgogliosi di aver dato vita all'iconica determinazione, individualità e resilienza di Nancy Drew in una collaborazione lunga anni con incredibili talenti creativi davanti alla telecamera, dietro le quinte e tra i nostri partner di studio e di rete. I nostri cuori sono pieni di gratitudine, sapendo che siamo in grado di concludere questo capitolo con intenzionalità, inclusività e gentilezza e, naturalmente, con molti colpi di scena investigativi, paure soprannaturali e star incrociate lungo la strada".

Inoltre Landau e Taylor hanno voluto ringraziare i fan per il supporto:

"Siamo particolarmente in debito con la nostra meravigliosa community di fan, la cui connessione con i nostri temi e storie ha significato tantissimo per noi. La stagione 4 sarà una degna e risonante ricompensa per il loro continuo amore e supporto".

Fonte: Comic Book