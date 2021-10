Scritto da: Valentina Biafore - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Tutti i fan di Nancy Drew hanno una certezza: i misteri non mancano mai quando c’è la giovane investigatrice dai capelli rossi, e tra poche settimane la serie targata The CW raddoppierà la dose di enigmi con la terza stagione. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa nuova stagione della serie.

Quando esce la nuova stagione?

Il teen drama dalle trame misteriose in attivo dal 2019, è trasmesso dalla rete statunitense The CW che ha comunicato nel febbraio 2021 il rinnovo ufficiale per un terzo ciclo di episodi da inserire nella stagione televisiva 2021/2022: un atto di fiducia da parte del network per la serie ideata da Josh Schwartz, Stephanie Savage e Noga Landau, nonostante il lieve calo degli ascolti registrato nel secondo capitolo.

Con la terza stagione di Nancy Drew sono in arrivo nuovi misteri: la serie TV ispirata alla saga di romanzi gialli per ragazzi arriverà nell’autunno del 2021 sul canale americano The CW, precisamente l’8 ottobre con 18 episodi tutti da gustare.

Trama e anticipazioni

Nel secondo ciclo di episodi la giovane investigatrice ha dovuto affrontare le conseguenze della sua sconcertante scoperta su Lucy Sable, diventando così un’investigatrice privata nello studio di suo padre. Nella terza stagione della serie dobbiamo prepararci all’arrivo di nuovi enigmatici casi da risolvere ed emozionanti storie d’amore tutte da scoprire.

Il trailer della nuova stagione

Di seguito, il trailer di Nancy Drew 3, rilasciato da The CW: un primo sguardo alla terza stagione che promette emozioni per i fan dell'investigatrice rossa.



Anticipazioni del primo episodio della terza stagione

Il network americano The CW ha diffuso delle anticipazioni di Nancy Drew 3×01: il primo episodio dell’attesa terza stagione si intitolerà “The Warming of a Frozen Heart”. La sera dell’annuale Harvest Carnival di Horseshoe Bay, un nuovo mistero si palesa davanti a Nancy (Kennedy McMann) quando viene rinvenuto il corpo di un giovane nel parco del carnevale di Hudson. La Drew Crew (Leah Lewis, Tunji Kasim, Alex Saxon) viene coinvolta nel caso e indizi sconcertanti rivelano una nuova minaccia per la cittadina: un assassino che ha un legame enigmatico con Temperance Hudson (Bo Martynowska).

Cast, attori e personaggi

In Nancy Drew 3 i protagonisti principali sono Kennedy McMann nei panni di Nancy Drew, vivace ex investigatrice adolescente, Leah Lewis nel ruolo di Georgia “George” Fan, vecchia nemesi di Nancy del liceo e il suo capo al ristorante locale, The Bayside Claw. Maddison Jaizani veste i panni di Bess Marvin, una ricca ragazza dal passato misterioso che lavora con Nancy al The Bayside Claw, Tunji Kasim nel ruolo di Ned “Nick” Nickerson, ex detenuto e giocatore di football. Alex Saxon interpreta Ace, cuoca del The Bayside Claw, Alvina August è il detective Karen Hart, un investigatore del dipartimento di polizia di Horseshoe Bay. Infine Riley Smith è il volto di Ryan Hudson, marito della vittima di omicidio Tiffany Hudson.

Dove vedere i nuovi episodi

La terza stagione di Nancy Drew arriverà l’8 ottobre 2021 sul canale americano The CW.

Ancora non si hanno notizie sull'uscita in Italia, paese in cui è ancora inedita la prima stagione.

La Drew Crew uscirà indenne anche questa volta? Lo scopriremo presto su The CW!