Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 01 luglio 2021

Josh Schwartz e Stephanie Savage - che hanno lavorato allo show The CW Gossip Girl - adatteranno un altro romanzo ambientato a New York per Apple TV+, ispirandosi a City on Fire di Garth Risk Hallberg e realizzando uno show costituito da 8 episodi.

Basato su quello che è stato nominato uno dei migliori libri del 2015 dal Washington Post, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, The Wall Street Journal, NPR e Vogue, City on Fire inizia con l'uccisione di Samantha, una studentessa della New York University, morta a Central Park il 4 luglio 2003. Mentre le indagini sul crimine sono in corso, si scopre che la vittima è il collegamento cruciale tra una serie di misteriosi incendi in tutta la città e una ricca famiglia dei quartieri alti che custodisce tanti segreti.

Fonte: TVLine