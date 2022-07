Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Dopo la fantastica terza stagione di The Boys con un finale memorabile, si inizia a riparlare dello spin-off The Boys Presents: Varsity, annunciato a settembre 2020, con nuovi dettagli rivelati lo scorso mese.

Ambientata nella Godolkin University, un'esclusiva scuola per la lotta contro il crimine voluta dalla Vought, la serie TV si concentrerà sui G-Men, una squadra di eroi parodia degli X-Men della Marvel, menzionati nella prima stagione della serie originale. Lo show prenderà spunto anche da Hunger Games.

In una recente intervista, lo showrunner Eric Kripke ha confermato che ci saranno alcuni crossover con la stagione terza stagione di The Boys, poiché le due linee temporali coincideranno:

"Ci saranno sicuramente dei crossover. Stiamo facendo del nostro meglio per disegnare un universo in cui possano agganciare alcune delle questioni e delle storyline della terza stagione. Ad esempio, sullo sfondo è in corso una campagna presidenziale e alcune cose nella scuola accadranno in reazione ad eventi della terza stagione".

Kripke, ha inoltre aggiunto: "Ci saranno nuovi accadimenti nella serie spin-off che poi riprenderemo nella quarta stagione di The Boys. Sarà uno spin-off irriverente e vietato ai minori che esplorerà le vite degli ormonali e competitivi Super mentre mettono alla prova i loro limiti fisici, sessuali e morali, in competizione per i migliori contratti nelle migliori città".

Infine Kripke, ha voluto dedicare delle parole positive su Kevin Feige:

"Riconosco grandi meriti a Kevin Feige perché adesso che ci stiamo addentrando nella costruzione di un universo e stiamo cercando di farlo come si deve, mi rendo conto della complessità. Mantenere lineare uno show è già complicato, ma fare lo stesso con due show che siano anche divertenti, è una sfida di un altro livello!".

Al momento non c'è ancora una data di uscita per The Boys Presents: Varsity, ma tutte e tre le stagioni di The Boys e lo spin-off animato The Boys Presenta: Diabolico! sono disponibili in streaming su Prime Video.

Fonte: Collider