Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Mentre i fan attendono con curiosità l'arrivo della terza stagione di The Boys, questa settimana c'è stata l'uscita della serie animata Diabolical, che ha già ottenuto un gran successo di spettatori e critica.

La nuova serie TV segna il primo spin-off dello show, ma Amazon ha recentemente confermato che anche un altro show, in live-action, è in fase di produzione. Durante un’intervista, il produttore della serie animata Evan Goldberg ha spiegato come è nata e che si sta considerando la creazione di altri prodotti tratti dalla serie orginale The Boys.

"Stavamo scherzando tirando fuori alcune idee per un film live-action. Poi, quando è nata effettivamente l'idea di realizzare lo show Diabolical, ci siamo detti, 'è perfetto'. Inoltre abbiamo praticamente preso di tutto da 'Baby's Day Out.'... Parliamo sempre di spin-off . Stiamo lavorando su tante idee diverse. Alcune non vedranno mai la luce, altre sì. Ma credo che abbiamo più franchising da fare. Possiamo crescere. Possiamo crescere come Laser Baby".

Una novità di interesse per i fan dello show originale, che per ora, aspettano aggiornamenti sulla produzione del nuovo show live-action ambientato al college che arriverà nei prossimi anni. Questo prossimo spin-off sarà ambientato alla Godolkin University, dove i giovani supereroi del domani si stanno formando seguendo un programma gestito dalla Vought. I nuovi Super si ritroveranno a mettere alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali.

The Boys è disponibile con la prima e seconda stagione sulla piattaforma Prime Video. La terza stagione sarà disponibile dal 3 giugno.

Fonte: Variety