La 73° edizione dei Primetime Emmy Awards si è svolta domenica sera, e nonostante la serie TV di Amazon Prime Video sia stata nominata per la migliore serie drammatica e per la migliore sceneggiatura per una serie drammatica, questo non è abbastanza per Vought International. In vista degli Emmy, Vought ha annunciato i propri "premi" in un'esilarante parodia.

Sui vari canali social, Vought International ha annunciato che "tutti i Vought+ Original hanno vinto i Supie Award". Come il servizio di streaming Vought+, nemmeno gli "originali" sono programmi reali, come nemmeno i Supie Award, ma queste parodie sono grandiose.

Il primo è una parodia del documentario di Netflix del 2020 My Octopus Teacher, Her Deepness, descritto come un "documentario profondamente commovente e sorprendentemente, pieno di vapore" che esplora la relazione intima di Abisso (Chace Crawford) con un polpo "speciale e flessibile".

Poi c'è Homelander: Brightest Night, una miniserie di 48 ore e 18 parti sulla vita dell'eroe con protagonista lo stesso Patriota (Antony Starr), inclusi flashback e rievocazioni. A-Train (Jessie T. Usher) "vince" per una serie sulla perdita di peso intitolata Run Yourself Thin, mentre Omicidio a Easttown della HBO viene parodiato con Maeve of Easttown. Infine c'è l'esilarante Love, Sausage, descritto come una rom-com.

Questi Supie Awards sono solo l'ultima parodia condivisa sull'account Twitter ufficiale di Vought International: vi ricordiamo, infatti, la rete di notizie false, VNN, e il suo programma Seven on 7.

Per quanto riguarda la serie reale, The Boys ha recentemente concluso la produzione della sua terza stagione, che racconterà la storia di Soldier Boy (Jensen Ackles) e approfondirà la storia del mondo di The Boys:

"La terza stagione approfondisce molto la storia di come siamo arrivati qui attraverso il personaggio di Soldier Boy", ha rivelato Eric Kripke. "Siamo stati in grado di scavare nella storia del Paese e anche di guardare davvero alla mascolinità tossica".

