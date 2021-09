Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo le nuove anticipazioni sulla terza stagione della serie TV The Boys, ideata da Eric Kripke, basata sull'omonimo fumetto creato da Garth Ennis e Darick Robertson, ecco che arriva su YouTube Seven on 7 con Cameron Coleman, che si occupa della "propaganda della Vought".

Si tratta di un notiziario di cui sono stati rilasciati alcuni episodi sul canale youtube Vought International. La serie di supereroi ha raccolto l'entusiasmo dei fan, in particolare per il suo approccio consapevole ai moderni media di supereroi.

Lo showrunner Eric Kripke ha recentemente parlato di questi episodi web che offrono informazioni completamente nuove, colmando il divario della storia tra la seconda e la terza stagione:

"Sin dall'inizio di The Boys abbiamo conosciuto le armi di propaganda della Vought, i canali di news, la VNN. Questa serie di piccoli episodi fungeranno da teaser, e saranno ovviamente canon con lo show".

Kripke ha inoltre dichiarato che ciò che stanno cercando di fare è folle e potrebbe funzionare.

L'ultimo mini-episodio di Vought News Network sembra aver fatto un ulteriore passo avanti, prendendo in giro Disney+. Gli sceneggiatori dello show sono molto coraggiosi nel prendere di mira la macchina capitalista che si trova alle spalle dei supereroi più famosi, ma con questo ultimo webisode sembra proprio non avere freni. Durante l’episodio è stato introdotto Vought+, un servizio di streaming che consente agli abbonati di accedere alla famiglia di reti della Vought.

Le due stagioni di The Boys sono disponibili su Amazon Prime Video. Ancora è stata annunciata la data di uscita della terza.

Fonte: Comic Book