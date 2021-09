Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

La terza stagione di The Boys ha ufficialmente concluso la produzione, e un nuovo video dal set presenta il cast confermare la notizia. Oltre ai personaggi che già conosciamo, il filmato mostra anche la new entry Jensen Ackles, mentre Karl Urban tiene un discorso alla troupe, affermando: "Penso che questa sarà la nostra migliore stagione finora".

"Avevamo scritto il personaggio di Soldier Boy molto prima che scegliessi Jensen. La maggior parte dei ragazzi che stavamo cercando per quella parte erano in realtà più anziani di Jensen", ha raccontato il creatore della serie e showrunner Eric Kripke. "Perché è un eroe della Seconda Guerra Mondiale. Ricordo che mi ha chiamato, stavamo solo chiacchierando. Gli ho raccontato che stavo preparando la terza stagione dello show, e che avevo questo personaggio, Soldier Boy, e che al momento non avevo trovato nessuno di adatto per interpretarlo. Allora gli ho chiesto: 'Aspetta, vuoi farlo tu?'. Gli ho mandato la sceneggiatura, ed è stato entusiasta. Meno di una settimana dopo è stato scelto. Abbiamo fatto causalmente quella chiamata quel giorno, ed è uno dei motivi principali per cui ha ottenuto quella parte".

Le altre new entry nel cast della terza stagione dello show Amazon Prime Video includono Sean Patrick Flannery nei panni di un super chiamato Gunpowder - un personaggio che ha radici nei fumetti ed è stato brevemente presentato nella prima stagione dello spettacolo (interpretato da un altro attore) - Miles Gaston Villanueva nei panni di Supersonic, un ex fidanzato di Starlight, e Nick Wechsler nei panni di Blue Hawk. Laurie Holden apparirà come Crimson Countess, una controparte di Scarlet Witch.

Now you have an update on Season 3! Stop sending your stan letters to our homes. pic.twitter.com/cX5nOvJ0oB — The Boys (@TheBoysTV) September 17, 2021

