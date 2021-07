Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 26 giugno 2021

A seguito della disfatta di Stormfront (Aya Cash), nuovi supereroi sono pronti ad incrociare la strada con la squadra di ex agenti della Cia guidata da Billy Butcher (Karl Urban).

Dopo i recenti ingressi nel cast di Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler e Miles Gaston Villanueva, è stato annunciato il nome di un nuovo interprete che apparirà nei prossimi attesissimi episodi di The Boys.

La new entry è Laurie Holden, conosciuta al grande pubblico per aver prestato il volto alla determinata Andrea nella serie The Walking Dead, ma i cui crediti sono legati anche ad altri amati show come The Shield e The Americans.

L’attrice è stata scritturata per un ruolo ricorrente, vestendo i panni di Crimson Countess, personaggio che nel fumetto, creato da Garth Ennis e Darick Robertson, ha avuto due differenti incarnazioni ed è dotata di poteri legati alla manipolazione del fuoco e del calore.

L’eroina è inoltre appartenente al gruppo denominato Payback, di cui fa parte anche Soldier Boy, dietro la cui maschera e costume si celerà l’attore Jensen Ackles (Smallville), che recentemente ha annunciato la sua partecipazione ad un potenziale progetto legato alla longeva serie Supernatural.

Fonte: Deadline