Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Come sappiamo bene, The Boys ha a che fare con un gruppo di persone normali che affrontano supereroi corrotti, e l'uscita del nuovo film di Batman sembrava il momento perfetto per qualche promozione che unisse i due prodotti. In quanto tale, il loro team di marketing ha apparentemente creato alcuni poster di personaggi fortemente ispirati dalla lunga storia del personaggio DC nei cinema: Kimiko è protagonista dell'adattamento più recente basato su The Batman, mentre LM è protagonista dell'adattamento del 1989.

È un'idea intelligente non solo per promuovere la prossima stagione che arriverà a giugno, ma anche per rendere omaggio alla recente uscita nelle sale.

Per quanto riguarda la prossima stagione di The Boys, non ci sono ancora nuovi trailer poiché la maggior parte dell'attenzione è andata allo spin-off animato The Boys Presenta: Diabolico!, che ha già riscosso un incredibile successo. Stando alle parole dello showrunner Eric Kripke, però, è questione di poche settimane: a breve, infatti, ci verrà fornita la prima vera anteprima del nuovo lotto di episodi.

Fonte: Murphy\'s Multiverse