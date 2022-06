Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 minuti fa

Cos'è questa ossessione per la Fresca? Potrebbe non essere il personaggio più facile da apprezzare, ma Abisso (Kevin, per i suoi amici) ha vissuto un viaggio molto tumultuoso in The Boys finora, e probabilmente questa situazione continuerà nella terza stagione.

Abisso è un Super estremamente vanitoso, più preoccupato per i Mi Piace di Instagram e la sua pettinatura che per salvare vite umane. A porte chiuse, Kevin è molto peggio, tanto da costringere Starlight a fargli del sesso orale per mantenere il suo lavoro nei Sette: questo lo trasferisce in una piccola, noiosa città come punizione.

Nella seconda stagione si unisce a una setta, una cosa che probabilmente pensava non avrebbe mai fatto. Ora indottrinato dalla Chiesa della Collettività, Abisso è incoraggiato ad affrontare i suoi problemi di autostima e a riconquistare il suo posto nei Sette. Viene accompagnato nel suo viaggio alla scoperta di sé stesso da Aquila l'Arciere e Carol, e il trio si diverte a fare della ricerca interiore...insieme a una lattina di Fresca, ovviamente! I riferimenti alla Fresca sono così sfacciati e ripetitivi che è naturale immaginare che dietro di essi ci debba essere un significato.

La parola ufficiale dello showrunner di The Boys è che la gag di Fresca non è altro che una battuta. Kripke ha infatti affermato che il team di sceneggiatori stava cercando di immaginare cosa avrebbero bevuto i membri del culto non potendo assumere alcol, e la Fresca è stato il fortunato vincitore, trasformandosi gradualmente in una battuta ogni volta che la Chiesa della Collettività è sullo schermo. Prendendo in parola lo showrunner, la battuta della Fresca potrebbe essere vista come un riferimento sul famoso tropo americano Kool-Aid. Ogni volta che qualcuno partecipa a una cospirazione o a una setta, si dice che stiano "bevendo Kool-Aid", e l'ossessione della Chiesa della Collettività per la Fresca potrebbe essere la versione di The Boys di quella frase familiare negli Stati Uniti.

Cosa potrebbe significare?

Fresca non è la prima battuta apparentemente casuale e inspiegabile in The Boys. Quando Butcher & Co. hanno debuttato per la prima volta nel 2019, la prima stagione includeva una mosca in diversi episodi, la quale ronzava intorno al cast principale. Mentre Kripke ha liquidato l'insetto come un outtake, i fan continuano a ipotizzare che ci sia ben più di quello che The Boys sta lasciando intendere, forse un Super in stile Ant-Man che tiene d'occhio i nemici della Vought. Fresca sembra essere la mosca della seconda stagione, qualcosa che potrebbe essere una battuta irrilevante o una rivelazione verso una trama futura.

Parlando della teoria, forse Abisso è inconsapevolmente coinvolto in una serie di realtà in stile Truman Show. La Vought potrebbe aver allontanato Kevin dai Sette, ma starebbero comunque cercando di trarre profitto dal loro più grande Super acquatico. Abisso potrebbe essere catturato in un elaborato inganno, con Aquila e Carol come complici. In quest'ottica, la battuta della Fresca potrebbe essere l'inserimento di prodotti all'interno dello spettacolo; in alternativa, forse la leadership della Chiesa della Collettività sta inserendo nella Fresca un farmaco per rendere le loro nuove reclute più conformi. Abisso sembra oscillare tra lo scetticismo e l'indiscutibile devozione nella seconda stagione, e la Fresca potrebbe spiegarne il motivo, rendendolo più suscettibile agli insegnamenti folli dei suoi nuovi amici.

Anche il cast non ne conosce il significato

Ancora più inquietante è il fatto che anche gli attori che recitano in The Boys non capiscono cosa dovrebbe significare la Fresca. Potrebbe essere che la spiegazione di Kripke della battuta sia davvero così semplice, ma anche i membri del cast stanno aspettando con una certa trepidazione qualche spiegazione. Erin Moriarty, interprete di Starlight, ha detto:

"Penso che stiamo tutti aspettando tipo: 'Ok, ci diranno che cos'è la Fresca. Ci arriveremo'. Cos'è questa Fresca?". Allo stesso modo, Chace Crawford ha ammesso che nemmeno lui sa cosa significhi veramente la Fresca. Questo è un altro livello su cui lo scherzo funziona perfettamente: con anche gli attori incerti al riguardo, Fresca può continuare a essere una presenza divertente anche nella terza stagione di The Boys e nel prossimo futuro.

La terza stagione di The Boys sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 3 giugno.

Fonte: Screen Rant