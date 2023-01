Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Le riprese della quarta stagione di The Boys sono attualmente in corso, ma Simon Pegg (interprete del padre di Hughie) ha recentemente annunciato sui suoi profili social di aver concluso le scene che coinvolgevano il suo personaggio, scrivendo: "Ho finito con le riprese per questa stagione di @theboystv. Più divertente di un clistere di Composto V. Sono così orgoglioso di far parte di questo incredibile spettacolo. Mi mancheranno tutti. La stagione 4 sarà PAZZESCA!!!".

La stagione 4 di The Boys ha aggiunto diversi nuovi membri del cast, tra cui Rosemary DeWitt nei panni della madre di Hughie, la signora Campbell, ed Elliot Knight e Rob Benedict in ruoli attualmente sconosciuti. Anche la star di The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan è stata aggiunta al cast della quarta stagione, anche se i dettagli sul suo personaggio rimangono strettamente nascosti, tanto che nemmeno i suoi co-protagonisti conoscono il ruolo che vestirà.

La quarta stagione di The Boys arriverà su Prime Video, ma non è ancora nota la data di uscita.

Fonte: Comic Book