Lo scorso anno The Boys di Amazon Prime Video ha pubblicato una nuova stagione ricca di azione, e i fan l'hanno a dir poco adorata. Con il quarto capitolo attualmente in fase di riprese, abbiamo un gruppo di nuovi membri del cast tra cui Jeffrey Dean Morgan. Al momento non si sa molto del suo personaggio e alcuni attori sono stati tenuti all'oscuro di chi interpreterà, ma sembra che un attore della serie TV abbia fornito alcune informazioni sul ruolo misterioso di Morgan.

Il volto di Black Noir Nathan Mitchell ha infatti affermato:

"Direi che il suo segno zodiacale è 'cazzuto' e il suo ascendente è 'Non vuoi nemmeno saperlo, cazzo'. Non so quanto si possa rivelare su quel personaggio, ma penso che la cosa bella di questo show sia che andiamo sempre in direzioni diverse e vi mostriamo trame diverse, personaggi diversi in modi che non vi aspettereste, quindi penso che Jeffrey Dean Morgan interpreterà un ruolo che rimarrà con i fan per molto tempo".

Di recente Mitchell ha inoltre svelato un dettaglio sorprendente sul ritorno del suo personaggio:

"Se avessimo intenzione di interpretare e remixare il personaggio, penso che tutti abbiano visto una versione molto stoica di Black Noir. Quindi, se avessero intenzione di fare qualcosa di nuovo, penso che sarebbe divertente andare nella direzione opposta. Penso che il contrasto sia davvero interessante, il nucleo di Black Noir per me è sempre stato il contrasto. L'idea di avere questo killer super intenso, giusto, che è minaccioso, spaventoso e minaccioso, e poi parla ai cartoni animati. È davvero tenero e sensibile".

