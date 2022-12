Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Secondo quanto riferito l'amata serie TV di Prime Video darà il benvenuto nel cast a Rosemarie Dewitt (The Staircase), che vestirà i panni di un personaggio menzionato più volte dai Campbell: la mamma di Hughie. Simon Pegg, che ha interpretato il padre di Hughie sin dalla premiere di The Boys, tornerà per la prossima stagione - che è attualmente in fase di riprese a Toronto.

A Dewitt si aggiungono Rob Benedict, che ha interpretato Chuck in Supernatural, e l'attore di Titans e Animal Kingdom Elliot Knight. Le parti interpretate da questi due attori per ora sono segrete.

Come annunciato in precedenza, The Boys ha già scelto diverse altre new entry: Susan Heyward sarà la Super Sister Sage, Valorie Curry interpreterà la Super Firecracker e la star di The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan si unirà in un ruolo misterioso, mentre Cameron Crovetti, interprete del figlio di Patriota e Becca è stato promosso a regular.

Non si hanno ancora notizie sulla data di uscita della quarta stagione di The Boys.

Fonte: Variety