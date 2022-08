Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Mentre l’ultima tranche di episodi di The Walking Dead è in procinto di giungere sul piccolo schermo e uno spin-off dedicato a Negan e Maggie è in fase di produzione, Jeffrey Dean Morgan è pronto a mettere un momento da parte i panni dell’ex leader dei Salvatori e dedicarsi ad un altro progetto.

Dopo alcune indiscrezioni che lo volevano partecipe della terza stagione e recenti trattative aperte per un’apparizione nel successivo arco narrativo, giunge finalmente online la conferma: l’attore è infatti entrato ufficialmente a far parte del cast della quarta annata di The Boys.

Al momento i dettagli in merito al personaggio al quale presterà il volto rimangono top secret, ma è stato comunicato che apparirà nello show in veste di guest star con un ruolo ricorrente.

Morgan, i cui crediti sono legati anche a serie come Grey’s Anatomy, si riunirà dunque a Eric Kripke, showrunner di The Boys, con il quale aveva precedentemente lavorato a Supernatural, dove era comparso nei panni del padre di Sam e Dean, il cacciatore John Winchester.

In attesa quindi di maggiori dettagli, vi ricordiamo che le riprese della quarta stagione di The Boys sono ormai prossime ad iniziare.

Man!! I can’t wait!! We gonna PLAY!! https://t.co/wyytJUu6RS — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) August 25, 2022

Fonte: Deadline