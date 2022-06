Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 24 minuti fa

Dopo alcune indiscrezioni riguardo l'aggiunta nel cast di The Boys di Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) o quantomeno un rapido cameo nella terza stagione, lo showrunner dello spettacolo di Prime Video Eric Kripke ha rivelato che l'attore - comparso anche in Supernatural - è ora ufficialmente in trattative per fare un'apparizione nella quarta stagione recentemente annunciata di The Boys:

"Jeffrey Dean Morgan è un grande fan di The Boys, quindi io e lui stiamo cercando di capire come inserirlo nella quarta stagione. Niente di ultimato ancora, ma chattiamo spesso per vedere come potremmo farlo funzionare, sia per la trama sia per incastrare le riprese con il suo fitto programma. Quindi, restate sintonizzati".

Lo scorso maggio Kripke ha rivelato che Morgan non sarebbe apparso nella terza stagione di The Boys a causa del suo fitto programma:

"Morgan è attualmente il protagonista, insieme a Lauren Cohan, nello spin-off di The Walking Dead. Quindi, dal punto di vista dell'organizzazione, non lo so. Potremmo essere sfortunati purtroppo. Avevamo un ruolo in mente e la mia prima domanda è stata: 'Beh, Jeffrey è disponibile?'.".

In attesa di un annuncio ufficiale, il settimo e penultimo episodio della terza stagione di The Boys sarà rilasciato su Prime Video il 1° luglio.

Fonte: CBR