Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Esattamente una settimana dopo il debutto della terza stagione, The Boys viene ufficialmente rinnovato per una quarta stagione da Prime Video.

La notizia era stata già anticipata dalla star della serie TV Karl Urban, che aveva rivelato che avrebbe girato The Boys fino alla fine dell'anno - e sapevamo bene che la produzione della terza stagione era già conclusa.

Ovviamente, dare a The Boys una quarta stagione era quasi scontato dato che lo spettacolo creato da Eric Kripke è uno dei più popolari della piattaforma - che ora include anche lo spin-off antologico animato The Boys Presenta: Diabolico! e presenterà un nuovo spin-off ancora senza titolo e attualmente in produzione.

Secondo Prime Video, "nei primi tre giorni della sua terza stagione, il pubblico di The Boys è cresciuto del 17% dalla stagione 2 e del 234% dalla stagione 1".

"Dalla nostra prima conversazione con Eric Kripke e il team creativo sulla terza stagione di The Boys, sapevamo che lo spettacolo stava continuando a diventare ancora più audace, un'impresa impressionante considerando il grande successo della seconda stagione nominata agli Emmy", ha affermato Vernon Sanders di Amazon Studios parlando del rinnovo. "The Boys continua a spingere i confini nella narrazione, mentre allo stesso tempo è incessantemente divertente. Questo mondo ha un'incredibile portata, e il pubblico ne è la prova. Siamo immensamente orgogliosi del cast e della troupe che hanno dato vita a un franchise simile per Prime Video, e non vediamo l'ora di portare più The Boys ai nostri clienti".

Kripke ha aggiunto: “Parlando per il cast e la troupe, siamo così grati a Sony, Prime Video e soprattutto ai fan per aver abbracciato lo spettacolo e averci permesso di fare di più. Siamo entusiasti di continuare la lotta di Butcher e dei Boys contro Patriota e i Sette, oltre a commentare il mondo folle in cui viviamo. Inoltre, questa è la prima volta nella storia che l'esplosione dei genitali ha portato a un ulteriore successo".

Fonte: Variety