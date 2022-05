Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Nonostante si parlasse da tempo di una potenziale partecipazione o cameo di Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead) nell’imminente terza stagione di The Boys, alla fine sembra proprio che le stelle non siano riuscite ad allinearsi.

L’attore aveva manifestato su Twitter il suo desiderio di apparire nello show, ed effettivamente nel lontano 2020 si svolsero dei colloqui preliminari per far sì che tale evento potesse compiersi, ma a causa di incompatibilità legate ai programmi dell’interprete il riscontro finale ha avuto esito negativo.

In una recente intervista è stato chiesto all’ideatore della serie Eric Kripke se ci fosse, a questo punto, la possibilità di vedere Morgan in una futura e ipotetica quarta stagione, e lo showrunner ha risposto:

"Triste per me, ma felice per lui: attualmente è il protagonista, insieme a Lauren Cohan, nello spin-off di The Walking Dead. Quindi, dal punto di vista degli impegni, non saprei proprio. Potremmo essere ancora sfortunati, però ho chiesto. Abbiamo avuto un ruolo e la mia prima domanda è stata: 'Beh, Jeffrey è disponibile?’.”.

Non resta quindi che incrociare le dita e sperare che ogni cosa vada a buon fine, amareggiati però dal vedere sfumata la chance di assistere alla reunion con il collega di set di Supernatural, Jensen Ackles, che nei nuovi episodi di The Boys ricoprirà il ruolo di Soldatino.

