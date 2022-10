Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La stagione 4 di The Boys introdurrà due new entry nel suo già ampio elenco di Super. Prime Video ha rivelato i primi sguardi a Firecracker e Sister Sage, due nuovi personaggi che arriveranno nel quarto capitolo della serie TV. La prima sarà interpretata da Valorie Curry (The Tick), mentre la seconda sarà interpretata dalla star di Orange is the New Black Susan Heyward.

Sia Sister Sage che Firecracker sono creazioni completamente nuove per Prime Video: tutto ciò che si sa di questi personaggi originali è che secondo lo scrittore Eric Kripke sono alcune delle aggiunte più folli che lo spettacolo abbia creato.

Nel frattempo, Stephan Fleet - supervisore degli effetti visivi dietro il successo di Prime Video - afferma che la prossima stagione conterrà momenti altrettanto incredibili.

Mentre attendiamo con ansia ulteriori dettagli, trapelano nuove notizie dal prossimo lotto di episodi: sembra infatti che l’iconico murales presente nella Vought Tower, che ritrae i vari esponenti del gruppo dei Sette, subirà una leggera modifica.

Il creatore della serie Eric Kripke (Supernatural) ha condiviso su Twitter un post contenente un’immagine del suddetto dipinto, invitando i follower a notare il cambiamento apportato.

