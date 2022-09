Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 21 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Con i fan ancora elettrizzati dall’annuncio dell’ingresso nel cast della star di The Walking Dead, Jeffrey Dean Morgan, giunge una piccol aggiornamento in merito al quarto arco narrativo dell’amata serie targata Prime Video, The Boys.

Sembra infatti che l’iconico murales presente nella Vought Tower, che ritrae i vari esponenti del gruppo dei “Sette”, subirà una leggera modifica.

Il creatore della serie, Eric Kripke (Supernatural) ha infatti condiviso su Twitter un post contenente un’immagine del suddetto dipinto, invitando i followers a notare il cambiamento apportato.

Come era naturale presumere, dall’affresco è stata infatti rimossa Starlight (Erin Moriarty di Jessica Jones), dopo che nella terza stagione la supereroina ha deciso di abbandonare lo schieramento di corrotti “difensori della pace” e unirsi ufficialmente al gruppo guidato da Butcher (Karl Urban).

Con le riprese dei nuovi episodi in pieno svolgimento, non resta che attendere le prossime notizie in merito.

Fonte: Comic Book