Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Jeffrey Dean Morgan si sta preparando per il suo ruolo misterioso nella prossima quarta stagione di The Boys.

Su Instagram, l'attore ha condiviso una foto di una sceneggiatura del prossimo capitolo della serie TV di Prime Video, appoggiata in cima a una staccionata e con una tazza sopra.

"Oh Oh Oh @TheBoys. Spero che tu sia pronto per me...Perché io sono dannatamente pronto per te! Memorizzo mentre corro lungo il recinto. Una giornata dannatamente bella... almeno fino a quando non troverò il recinto rotto".

Fonte: CBR