Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 04 novembre 2023

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La prima stagione di Gen V è ufficialmente conclusa, con un ultimo episodio davvero folle.

In una recente intervista, lo showrunner di The Boys e Gen V Eric Kripke ha confermato che sono state prese molte decisioni creative riguardo all'imminente quarta stagione di The Boys, alcune delle quali hanno avuto un impatto sui cameo di Billy Butcher (Karl Urban) e Patriota (Antony Starr) nello spin-off.

Tuttavia, Kripke ha confermato che la quarta stagione di The Boys non ha ancora una data di uscita fissata:

"Non saprete quando sarà rilasciata la quarta stagione nemmeno quando andrà in onda il finale di Gen V, ma la maggior parte del montaggio è stata completata. Ora siamo immersi nella musica e negli effetti visivi. Il marketing sta iniziando a scaldare i motori. Stanno accadendo molte cose dietro le quinte della quarta stagione di The Boys, questo posso dirlo".

"Sapevamo che volevamo che quel virus fosse una parte importante della stagione 4, e sapevamo di volere un Butcher che ne fosse consapevole", ha continuato Kripke. "Sarebbe assurdo se non lo fosse. È diventato piuttosto complicato, perché come possiamo dimostrare che lui lo sa senza che si tratti semplicemente di un dialogo? Questa idea è venuta fuori, e non sarebbe dovuta nemmeno essere presente in The Boys, è una cosa che sarebbe dovuta accadere in Gen V. Il valore di avere le writer's room dei due show coordinati è che abbiamo potuto chiedere subito a Michele e al suo team: 'Possiamo mettere Butcher alla fine, così possiamo dimostrare che è davvero a conoscenza del virus?'. È stato davvero bello, perché fa un bel preambolo a ciò che accadrà dopo. E Karl e Ant sono stati entrambi disposti a partecipare, venivano sul set nei loro giorni liberi per andare a lavorare nell'altro show. Ma il ruolo di Patriota in Gen V è stata della squadra di Michele".

Fonte: Comic Book