Gen V: lo Spin-off getta le Basi per la 4ª Stagione di The Boys

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 settembre 2023

Prime Video è pronto a svelare il suo primo spin-off live-action di The Boys. Del nuovo spettacolo, intitolato Gen V, sappiamo che vedrà protagonisti alcuni giovani supereroi in formazione presso una scuola per talenti speciali e, dai trailer rilasciati, l'inedita serie TV sembra inserirsi perfettamente nel contesto di The Boys, promettendo una narrazione altrettanto avvincente.

La domanda che molti si pongono è: in che modo Gen V si legherà alla quarta stagione della serie madre? Grazie a una recente intervista, abbiamo finalmente delle risposte. Claudia Doumit, attrice sia in The Boys che in Gen V, ha condiviso alcuni dettagli interessanti:

"È stato fantastico girare Gen V, perché vi prepara a un sacco di cose che accadranno nella stagione 4 di The Boys. La serie pone molte basi su cui sarà costruito il prossimo capitolo di The Boys. Quindi guardatela, perché vi dà molte informazioni".

Vernon Sanders, responsabile della programmazione televisiva presso Amazon e MGM Studios, ha ulteriormente delineato la relazione tra Gen V e The Boys:

"Ciò che desideravamo, e che abbiamo ottenuto, è uno show capace di stare in piedi da solo, con una sua identità e dinamica, e poi integrarlo con The Boys. Durante la stagione ci saranno indubbiamente momenti crossover, e Gen V anticipa in parte la direzione che prenderemo nella quarta stagione di The Boys. Sono entusiasta all'idea che i fan possano scoprire tutto questo".

Gen V sarà rilasciata su Prime Video il 29 settembre con i primi tre episodi, seguiti da uno nuovo ogni settimana, fino al finale di stagione - venerdì 3 novembre.

Fonte: Comic Book