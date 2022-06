Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Il quarto episodio della terza stagione di The Boys ha lasciato i fan in sospeso per qualche ora, ma ne è valsa la pena: il nuovo episodio ha introdotto un sorprendente personaggio dei fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson, che ha entusiasmato gli spettatori. L’apparizione, seppur breve, è dell’amato Jamie il Criceto.

Giunti in Russia con lo scopo di scovare l'arma che potrebbe potenzialmente uccidere Patriota (Antony Starr), i Boys si infiltrano in un laboratorio scientifico dove trovano una cavia da laboratorio con superpoteri. Si tratta appunto di Jaime il Criceto, il piccolo roditore che nei fumetti veniva usato come stimolatore sessuale da un Super prima che Hughie (Jack Quaid) lo adottasse.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Non sappiamo quale sarà il destino di questo personaggio all'interno dello spettacolo di Prime Video, a cui Eric Kripke ha donato una straordinaria velocità e la capacità di rimbalzare violentemente su tutto e tutti. Nel corso dell'episodio, Jamie il Criceto ha tenuto testa senza troppe difficoltà ai soldati russi, e in molti sperano che il roditore possa essere successivamente condotto negli USA diventando uno dei nuovi protagonisti.

L’animaletto è apparso anche nell'ultimo numero della serie dei fumetti di Dynamite Entertainment, ma non è stato inserito dodici anni dopo all’interno di The Boys: Dear Becky del 2020.

The Boys è disponibile su Amazon Prime Video con le prime due stagioni complete e i primi quattro episodi della terza.

Nel frattempo, la piattaforma ha rinnovato la serie TV per una quarta stagione e sono state annunciate novità su altri spin-off in arrivo!

Fonte: Comic Book