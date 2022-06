Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il co-responsabile dei progetti televisivi di Amazon Studios, Vernon Sanders, anticipa che The Boys potrebbe ottenere più spin-off dopo The Boys Presenta: Diabolico! e l'inedita serie TV ambientata in un college americano esclusivamente per giovani Super - una parodia degli X-Men che segue i personaggi mentre competono per ottenere i tanto ambiti contratti della Vought. Oltre alla possibilità di una seconda stagione per lo spin-off animato, l'universo di The Boys potrebbe continuare ad espandersi ulteriormente.

In una recente intervista Sanders ha parlato del futuro di The Boys con la piattaforma di streaming, affermando che potrebbero essere in arrivo altri spin-off - facendo eco alle precedenti parole di Goldberg:

“Ci sono idee oltre agli spettacoli che già abbiamo. Vogliamo fare un passo alla volta. Il successo dello spettacolo ci ha davvero sbalordito, e non sarei sorpreso se ci fossero altri nuovi progetti in cantiere, ma per il momento siamo concentrati su questo prossimo spettacolo e vogliamo assicurarci che sia all'altezza. Finora siamo sulla buona strada”.

Seth Rogen e Evan Goldberg hanno affermato che discutono sempre delle nuove idee per altri spin-off di The Boys. Quindi, non sorprende che Prime Video intenda trarre vantaggio dalla popolarità e dall'universo dello spettacolo. Poiché HBO Max, Disney+ e Netflix continuano a espandere i loro universi di fumetti/fantasy, è naturale che Prime Video voglia competere facendo lo stesso con Invincible o, ovviamente, The Boys. Quest'ultimo si sta rivelando la sua serie di punta e, a prova di ciò, è già stato rinnovato per una quarta stagione.

Fonte: Screen Rant