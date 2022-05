The Boys: le Ultime Aggiunte al Cast della Serie TV Spin-off

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Mentre si avvicina sempre di più l’atteso debutto della terza stagione della serie madre, giungono nuove informazioni in merito allo spin-off di The Boys: dopo i recenti recasting e le new entry, sono stati infatti annunciati tre nuovi interpreti che appariranno nello show.

Stando a quanto comunicato, Patrick Schwarzenegger (The Staircase), Sean Patrick Thomas (Save the Last Dance) e Marco Pigossi si sono da poco uniti al progetto, scritturati per interpretare dei ruoli ricorrenti.

Lo show, che vede coinvolto in veste di produttore esecutivo Eric Kripke (Supernatural), creatore di The Boys, sarà ambientato in un college americano per giovani supereroi e, con toni irriverenti, esplorerà le vite di queste nuove leve, mentre competono fra loro per aggiudicarsi i contratti più vantaggiosi nelle migliori città.

Secondo le prime indiscrezioni, da prendere con le pinze perché ancora da confermare, Schwarzenegger dovrebbe vestire i panni di Golden Boy, mentre Thomas e Pigossi potrebbero rispettivamente interpretare Polarity e il dottor Cardosa.

In attesa di ulteriori dettagli, vi ricordiamo che i primi tre episodi della nuova annata della serie madre verranno pubblicati su Prime Video il prossimo 3 giugno.

Fonte: Comic Book