L'attesa per il primo teaser trailer della terza stagione di The Boys potrebbe finire molto presto. La serie originale di Prime Video ha recentemente debuttato con il suo primo spin-off, l'antologia animata The Boys Presenta: Diabolico!, che per un po' terrà buoni i fan - fino al rilascio del trailer ufficiale della serie live-action.

Con la premiere della terza stagione fissata per il 3 giugno, il servizio di streaming condivide uno sguardo del dietro le quinte con quattro membri del cast, che stanno facendo del loro meglio per tenere gli occhi aperti per il trailer della terza stagione.

"Tenendo d'occhio il teaser della terza stagione", si legge in un tweet dall'account di The Boys. In allegato al post ci sono le foto di Laz Alonso (LM), Karen Fukuhara (Kimiko Miyashiro), Erin Moriarty (Starlight) e Jack Quaid (Hughie Campbell) con dei pad per le occhiaie.

Keeping an eye out for the S3 teaser. pic.twitter.com/10qEYMnR5I — THE BOYS (@TheBoysTV) March 9, 2022

La terza stagione di The Boys arriverà su Amazon Prime Video il 3 giugno.

Fonte: Comic Book