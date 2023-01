Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

I fan di Ted Lasso dovranno aspettare ancora un po' di tempo per la terza stagione, che debutterà su Apple TV+ questa primavera. Nel frattempo, la piattaforma anticipa cosa ci aspetta con una prima foto che mostra il personaggio di Jason Sudeikis faccia a faccia con Nathan Shelley (Nick Mohammed).

Il debutto previsto per la prossima primavera permette al nuovo lotto di episodi di Ted Lasso di essere in lizza per gli Emmy di quest'anno.

Di recente Bill Lawrence e Brett Goldstein hanno commentato il capitolo inedito:

"Ho visto alcuni tagli dello spettacolo e penso che sia fottutamente fantastico. Lo adoro".

Dopo le parole dei produttori Liza Katzer, Kip Kroeger e Declan Lowney, che parlano di sorprese che ci saranno nella nuova stagione, arriva la dichiarazione di Goldstein, che spiega come il piano sia sempre stato quello di concludere con tre stagioni, scherzando sul finale:

"La stiamo scrivendo concependola fin dall’inizio come l’ultima stagione. L’abbiamo sempre pianificata come una serie divisa in tre parti. Spoiler: muoiono tutti".

Non c'è ancora nessuna notizia certa in merito, ma il co-creatore Brendan Hunt aveva aperto una porta per un nuovo possibile arco narrativo. A questo punto i fan possono solo attendere il corso degli eventi, osservando cosa accadrà nel corso della terza stagione.

Le prime due stagioni di Ted Lasso sono disponibili su Apple TV+.

