Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Le riprese della terza stagione della pluripremiata Ted Lasso sono iniziate da qualche settimana.

Le prime due stagioni dello show targato AppleTV+ hanno riscosso grandi consensi da parte di pubblico e critica e anche molti premi, tra questi quello come Miglior Attore per Jason Sudeikis ai Golden Globe Awards del 2021 e del 2022. Inoltre, qualche in occasione dei Screen Actors Guild Awards, la serie TV ha trionfato nelle categorie Miglior Cast e Miglior Attore per Sudeikis.

Creata da Bill Lawrence e dallo stesso attore comico Sudeikis, la serie TV segue le vicende di un allenatore statunitense di football americano, Ted Lasso, che si trasferisce in Inghilterra ad allenare una squadra di calcio britannica, nonostante la diffidenza dello staff e in particolare della presidente del club calcistico.

In una recente intervista, avvenuta sul tappeto rosso dei PGA Awards, i produttori Liza Katzer, Kip Kroeger e Declan Lowney hanno parlato della prossima stagione:

"Sicuramente ci sarà un approfondimento dei personaggi, sapremo di più sulla loro vita, ci saranno molte sorprese inaspettate. Inoltre ci sarà un significativo salto temporale".

La terza stagione avrà spunti interessanti da cui partire. La relazione tra Roy Kent (Brett Goldstein) e Keeley (Juno Temple) è apparentemente ai margini, con Keeley che rifiuta un viaggio con Roy in modo che possa perseguire il suo nuovo lavoro. Inoltre Sam (Toheeb Jimon) ha acquistato un immobile che intende trasformare in un ristorante nigeriano e Trent Crimm (James Lance) è stato licenziato dalla sua posizione all'Independent per aver denunciato una fonte anonima. Nate (Nick Mohammed) è ora un allenatore del West Ham Football Club, di proprietà dell'ex marito di Rebecca (Hannah Waddingham), Rupert (Anthony Head).

Le prime due stagioni di Ted Lasso sono disponibili su AppleTV+.

Fonte: Deadline