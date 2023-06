Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Da quando Ted Lasso si è concluso, i fan si continuano a chiedere se lo spettacolo di Apple TV+ avrà una quarta stagione. I creatori dello spettacolo sono stati vaghi su un possibile seguito, e varie persone coinvolte nello show – dal cast e dalla troupe ai dirigenti della piattaforma – hanno inviato messaggi contrastanti.

La serie TV sembra abbia avuto un briciolo di speranza quando Apple TV+ ha pubblicato un tweet con un'immagine del finale, suggerendo potenzialmente una sorta di continuazione.

Tuttavia, in una recente intervista, Jeremy Swift (Leslie Higgins) e Phil Dunster (Jamie Tartt) sembravano propendere maggiormente per l'idea che, a meno che non ci fosse un'altra idea geniale, Ted Lasso - per ora - è ufficialmente concluso:

"È meraviglioso che le persone si preoccupino. Se dovesse esserci altro - cosa che non so, e che nessuno sa - deve essere qualcosa di degno, è ciò che interessa a tutti. Nessuno vuole altri episodi solo per il gusto di farlo, ci sono abbastanza spettacoli in giro. E so che Jason, lo sceneggiatore Joe Kelly, Brendan e Bill Lawrence lo faranno solo se sentiranno che è la cosa giusta".