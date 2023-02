Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

A due settimane dal debutto, Apple TV+ ha condiviso il trailer ufficiale della terza stagione di Ted Lasso.

Sulle note di You Can't Always Get What You Want dei Rolling Stones, il video mostra il team Richmond che gioca insieme, dimostrando la solidarietà e l'appeal che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo.

Il terzo capitolo potrebbe non essere l'ultimo per la serie TV. Brendan Hunt, co-star e co-creatore dello spettacolo, ha infatti parlato di una possibile continuazione:

"Sì. Un altro arco narrativo è possibile dopo questa stagione, di sicuro. L’abbiamo sempre visto come una specie di cosa a tre battute. Originariamente erano sullo stile di ciò che gli inglesi fecero con The Office; sei episodi, uno speciale e boom, abbiamo finito. Abbiamo certamente ampliato quei ritmi, ma non significa che tutto il resto verrà buttato via".

Creata da Bill Lawrence, Sudeikis e Hunt, Ted Lasso si focalizza sulle vicende di un allenatore statunitense di football americano che si trasferisce in Inghilterra per allenare una squadra di calcio britannica.

La terza stagione di Ted Lasso debutterà il 15 marzo su Apple TV+, con un nuovo episodio ogni mercoledì.

Fonte: Comic Book