Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Nonostante le indiscrezioni delle ultime settimane riguardo la chiusura dell'acclamata serie TV Ted Lasso con la terza stagione, giungono possibilità per un futuro diverso.

Brendan Hunt, co-star e co-creatore dello show con protagonista Jason Sudeikis, in una recente intervista a Consequence, ha parlato di una possibile continuazione oltre la terza stagione:

"Sì. Un altro arco narrativo è possibile dopo questa stagione, di sicuro. L’abbiamo sempre visto come una specie di cosa a tre battute. Originariamente erano sullo stile di ciò che gli inglesi fecero con The Office; sei episodi, uno speciale e boom, abbiamo finito. Abbiamo certamente ampliato quei ritmi, ma non significa che tutto il resto verrà buttato via".

Creata da Bill Lawrence, Sudeikis e Hunt, lo spettacolo si focalizza sulle vicende di un allenatore statunitense di football americano, appunto Ted Lasso, che si trasferisce in Inghilterra ad allenare una squadra di calcio britannica, nonostante la diffidenza dello staff ed in particolare della presidente del club calcistico.

Nel cast anche Hannah Waddingham, Brendan Hunt, Jeremy Swift, Phil Dunster, Brett Goldstein e Juno Temple. Inoltre sarà presente Sarah Niles, che interpreta il personaggio di una psicologa.

Ted Lasso è disponibile con le prime due stagioni su Apple TV+.