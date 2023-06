Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Ted Lasso si è appena concluso, e molti fan sono convinti che ci sia uno spin-off in fase di lavorazione. Il piano è sempre stato quello di terminare lo spettacolo dopo tre stagioni, ma la maggior parte del cast non ha mai affermato che questo fosse il finale ufficiale.

Mentre Jason Sudeikis (volto di Ted Lasso) ha confermato che "questa è la fine della storia che volevamo raccontare", potrebbero esserci sicuramente più storie nel mondo dell'AFC Richmond. Di recente, Nick Mohammed (interprete di Nate Shelley) ha infatti parlato dell'idea di uno spin-off e quello che pensa potrebbe essere il futuro di Nate:

"No, no, in realtà non l'ho fatto", ha rivelato Mohammed quando gli è stato chiesto se abbia mai pensato al futuro di Nate. "Beh, a volte lo faccio. Sentiamo sempre queste voci su un possibile spin-off, ma sono molto cauto nei confronti di qualsiasi cosa, perché penso che la storia di Nate in particolare sia completa. Non credo che abbiamo davvero bisogno di vederne o saperne più. Penso che potremmo lasciarlo lì, e ne sarei molto orgoglioso".

Quando gli è stato chiesto se pensa che questo capitolo sia davvero chiuso, ha affermato:

"Totalmente. Ovviamente sapevamo cosa doveva succedere, abbiamo letto tutte le sceneggiature, e abbiamo capito che una volta che vista tutta la serie, probabilmente non potresti desiderare altro, perché così tanta catarsi in tre stagioni".

Ha continuato: "Ted non tornerà, perché non commetterà quell'errore. Deve stare con Melissa e Henry. È quello il suo posto, ed è lì che è felice. Il suo finale è perfetto, sarebbe un peccato dire: 'Ok, ci vediamo l'anno prossimo'. Se dovessimo fare qualcosa – chissà – sono sicuro che ci sarà una pausa considerevole dalla conclusione, specialmente se faremo un'altra serie. Non lo so, vedremo".

Anche Brendan Hunt, che oltre a essere il co-creatore della serie TV è il volto del Coach Beard, ha parlato della possibilità di uno spin-off:

"La mia risposta amichevole, anche questa vera al 100%: non lo sappiamo. Abbiamo bisogno di una pausa. Nulla è stato escluso, tutto è possibile; ma questo include la possibilità che abbiamo finito".

Ted Lasso è disponibile su Apple TV+.

Fonte: Comic Book